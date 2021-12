Dyskoteki i puby w Zgorzelcu. Tych miejsc już nie ma na mapie miasta, choć dawniej przyciągały tłumy

Największe dyskoteki w Zgorzelcu

Piano Fantasia, Arena, Subway Club i klub Palace w czasach świetności ściągały tłumy ludzi, którzy w rytmie disco spędzali sobotnie wieczory. Parkiety pękały w szwach i królowała na nich moda lat 90.: flanelowe koszule, przecierane jeansy, obszerne bluzy z napisami, ogrodniczki i bluzki z odkrytym pępkiem. Były też "skórzane" kurtki oraz dresy (również te z czterema paskami).

Piano Fantasia i Arena mieściły się w budynkach Famago, w miejscu byłej stołówki pracowniczej, a Subway powstał kilkaset metrów dalej, zajmując przestrzeń po masarni. Dyskoteki to już legendy, które czasem wracają we wspomnieniach mieszkańców Zgorzelca. Z ich opowieści wynika, że w żadnym z klubów nie było bezpiecznie. Przy wyjściu i wejściu do dyskoteki "można było oberwać", a w lożach zasiadały "podejrzane typki w towarzystwie pięknych kobiet". Teren wokół klubów był całkowicie opustoszały, więc często dochodziło tu do robienia ciemnych interesów i sprzedaży narkotyków.