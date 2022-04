Dywany zawilców w przepięknych okolicznościach. Wybierz się na spacer ścieżkami przy zalewie Czerwona Woda w Zgorzelcu

Przez lata poszukiwano rozwiązania, które pozwoliłoby na korzystanie z terenu przez mieszkańców Zgorzelca. Marzenia o powrocie kąpieliska już dawno się rozmyły. Mimo to, udało się stworzyć koncepcję, która zgorzelczanom bardzo się podoba.

Dawniej było to miejsce, które tętniło życiem. W samym centrum miasta funkcjonowało kąpielisko, na które zjeżdżali okoliczni mieszkańcy. Piękne plaże i czysta woda w otoczeniu zieleni. Tak jak teraz mieszkańcy Zgorzelca jeżdżą nad Berzdorfer See, tak kiedyś z kocami i leżakami odpoczywali tutaj.

Powstało blisko 2 km ścieżek o nawierzchniach asfaltowej, naturalnej gruntowej i utwardzonej kostką kamienną. Dzięki temu miejsce idealnie nadaje się do rekreacji i wypoczynku dla biegaczy, spacerowiczów, ale i jeżdżących konno. Trasy do biegów, jazdy i marszu łączą dwie drewniane kładki, a urządzenia do ćwiczeń pozwalają na intensywny trening również po zmierzchu, bo teren jest oświetlony.