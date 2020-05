Rząd zadecydował o otwarciu od 6 maja żłobków i przedszkoli w naszym kraju. Zgorzeleckie placówki otwarte zostaną dopiero 11 maja. W Zawidowie dzieci już dzisiaj wróciły do publicznego przedszkola. Jakie zasady muszą być przestrzegane?

Publiczne Przedszkole w Zawidowie działalność rozpoczęło właśnie dzisiaj. Przedszkolaki będą mogły przebywać w placówce w godzinach 6.00- 16.00, ale tylko te, których rodzice zadeklarowali powrót dziecka od 6 maja.Nowe procedury wiele wymagają od placówek, ale i od rodziców przedszkolaków. Jak ma wyglądać nowa rzeczywistość?Procedura pobytu dzieckaw przedszkolu w sytuacji epidemicznej:- Praca z dziećmi jest zaplanowana na liczbę zgłoszonych dzieci do pobytu w przedszkolu.- Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci wcześniej zgłoszone przez rodziców. Zgłoszenie dzieckana pobyt w przedszkolu następuje co najmniej 3 dni przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.- Dziecko, które nie było wcześniej zgłoszone, a rodzic przyprowadzi do przedszkola, nie będzie w tym dniuprzyjęte.- Do przedszkola będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe. Dziecko nie może mieć żadnych objawów chorobowych,np.: gorączki, kaszlu, kataru, wysypki itp.- Nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.- Rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola nie mogą wchodzić z dzieckiem na teren budynkuprzedszkolnego. Dziecko będzie odbierane od rodzica przy drzwiach wejściowych; będzie miało mierzonątemperaturę. Dopiero po zmierzeniu temperatury będzie odprowadzane do szatni i potem na swoją salę.- Rodzice odbierając dziecko z przedszkola również nie wchodzą na teren budynku. Dziecko będzieprzyprowadzane do drzwi wejściowych.- Jeżeli dzieci będą przebywać w ogrodzie przedszkolnym podczas rozchodzenia się do domu – odbiór dzieckanastępuje bezpośrednio przez rodzica.- Rodzice są zobowiązani do noszenia maseczek oraz zapewniają maseczki dzieciom powyżej 4 roku życia wdrodze do przedszkola i z przedszkola.- Liczebność grup będzie ograniczona. Najwięcej w jednej grupie może być 12 dzieci.- Od 6 maja będzie funkcjonować dwie grupy, na dwóch salach zajęć na parterze. Dzieci 3-4-letnie będą w jednejgrupie i dzieci 4-5-letnie w drugiej grupie.- Podział dzieci na grupy będzie dokonywany według potrzeb tzn. według liczebności zgłoszonych dzieci. Praca wgrupach może być modyfikowana według potrzeb i możliwości przedszkola.- Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie będą nosić maseczek.- Dzieci nie mogą przynosić z domu żadnych rzeczy: zabawek, jedzenia, picia itp.- Przedszkole jest zaopatrzone w niezbędne środki higieniczne i ochronne potrzebne do bieżącego funkcjonowaniaplacówki.- Na salach zajęć do dyspozycji dzieci będą tylko zabawki i sprzęty, które można dezynfekować.- Sale zajęć dzieci będą często wietrzone, co godzinę. Przy sprzyjającej pogodzie okna będą otwarte cały czaspodczas pobytu dzieci.- Dzieci będą korzystać z przedszkolnego placu zabaw, który codziennie rano będzie dezynfekowany.- Nie będą organizowane spacery i wycieczki poza teren przedszkola.- W przedszkolu będzie utworzona izolatka – wyznaczone pomieszczenie, w którym będzie można odizolowaćosobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.- W razie stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych rodzic będzie informowany o tym telefonicznie i będziezobowiązany odebrać jak najszybciej dziecko z przedszkola.- Rodzic jest zobowiązany przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola porozmawiać z dzieckiem o nowychzasadach jego pobytu w przedszkolu, przyprowadzania i odbierania z przedszkola.Dzieci do przedszkoli i żłobka w Zgorzelcu wrócą dopiero 11 maja. Skąd taka decyzja burmistrza Zgorzelca, Rafała Gronicza? Odpowiedź w filmiku poniżej.