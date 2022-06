Dzień Dziecka z Ośrodkiem Kultury w Zawidowie. Ale była zabawa Paulina Gadomska

Dzień Dziecka z Grupą PGE w Zawidowie to już miłe wspomnienie. Idealna pogoda, mnóstwo atrakcji, tłumy mieszkańców i wesołe miasteczko. Wioska PGE przygotowała gry i zabawy ruchowe, m. in. gra w boule, turniej goli, malowanie buziek, popcorn. W namiocie naszego sponsora gościliśmy Mistrza Olimpijskiego Piotra Kosewicza z którym można było porozmawiać, zrobić pamiątkowe zdjęcie, potrzymać złoty medal olimpijski jak również wziąć udział w mini konkursie rzutu dyskiem pod czujnym okiem Naszego Mistrza. Do kosza można było rzucać wraz z Davidem Jacksonem. To były wspaniałe atrakcje!