Egzamin na prawo jazdy już niedługo zdasz w Lubaniu [ZDJĘCIA]

Właśnie w Lubaniu, na ulicy Dolnej został zlokalizowany WORD, w którym przyszły kierowca będzie mógł przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Dzięki lokalizacji, znacznie bliżej, będzie można zdawać zarówno część teoretyczną, jak również praktyczną egzaminu. Ośrodek WORD będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Praktycznie wszystko jest już gotowe i niebawem ruszą zapisy na pierwsze egzaminy. Tymczasem można zgłaszać swoją kandydaturę na egzaminatora. Oferty należy składać do: WORD Legnica, ul. Bydgoska 30C, 59-220 Legnica. Więcej informacji pod nr tel. 76 866 02 51 wew. 101 lub 108 lub pisząc na e-mail: sekretariat@word-legnica.pl