Elektrownia Turów jedną z największych w Polsce. Jesteście ciekawi jak wyglądała kiedyś? Paulina Gadomska

Dziś wiele się dzieje wokół działalności kombinatu, poczynając od skarg Czechów, nt. działalności, a kończąc na tym, że może zostać zamknięta już za 10 lat. Tymczasem elektrownia Turów pracuje nieprzerwanie od 1962 roku. Wraz z kopalnią odkrywkową to największy zakład na terenie powiatu zgorzeleckiego. Na przełomie lat 50. i 60. budowa elektrowni była największą inwestycją energetyczną tego typu w Europie. Pierwsza grupa pracowników przyszłej wielkiej budowy zjechała do Bogatyni 18 stycznia 1958 roku. W szczytowym okresie budowy pracowało tam około 10 000 osób. 31 października 1962 roku zakończono wszystkie prace i przekazano blok nr 2 do eksploatacji.