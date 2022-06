ETERYCZNA dobra energia, kamienie mocy i hipnotyzujące naturalne świece. Sylwia z Zawidowa tworzy niezwykłe rzeczy

Pasja, którą odnalazła w sobie mieszkanka Zawidowa ujawniła się ponad rok temu. Wcześniej skończyła studia kosmetologiczne, później zajęła się wychowywaniem dzieci, a gdy przyszedł czas, gdy mogła zacząć pracę już w nowym mieście, Zawidowie, potrzebowała chwili wytchnienia i zdystansowania się, a pomysł zrodził się sam.

- Zostałam zaproszona na babskie spotkanie, gdzie miałyśmy robić świece. Żadna z nas wcześniej ich nie robiła. Jak zobaczyłam wszystkie olejki eteryczne to mój entuzjazm bardzo wzrósł, a najprzyjemniejsze było dla mnie mieszanie tych zapachów. Byłam bardzo z siebie dumna, że udało mi się zrobić taką świecę. Przy olejkach eterycznych przypomniałam sobie również, że 10 lat temu pisałam pracę licencjacką o technologii tworzenia perfum i zasadach komponowania zapachu- także wrócił do mnie temat, które był ze mną jeszcze na studiach- opowiada Sylwia. - Na początku zaczęłam tworzyć świece dla siebie, dla bliskich na prezent, a później powstał pomysł, aby robić to również dla ludzi. Na wstępie robiłam świece sojowe, teraz już tylko z wosku rzepakowego. Według mnie zapachy w tym wosku lepiej się utrzymują i jest on odpowiedniejszym promotorem dla olejków eterycznych.