Food trucki ponownie w Zgorzelcu! Zobacz jakie pyszności nam zaserwują [ZDJĘCIA]

Serwowane będą oryginalne potrawy kuchni z kilku kontynentów. Nie zabraknie sycących dań głównych, przekąsek, deserów oraz napojów, w tym aromatycznych kaw i pysznej lemoniady.

Organizatorem zlotu jest organizacja FUTRAKI, która skupia kilkuset właścicieli food trucków, wyselekcjonowanych pod względem jakości.

Event będzie miał miejsce na parkingu Kaufland, przy ul. Armii Krajowej 29. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Ucztowanie w formule wielkiego, rodzinnnego pikniku, którego główną atrakcją jest kilkanście food trucków, od kilku lat przyciąga spragnionych niecodziennych smaków mieszkańców.

Wszystkie potrawy przygotowywane są ze świeżych, sezonowych produktów. Na ich bazie powstają przepyszne dania, cenione w całej Polsce.

UWAGA KONKURS! Aby wygrać voucher do wygrania podczas najbliższych food trucków wystarczy zadzwonić do redakcji Gazety Wojewódzkiej pod numer tel. 75 77 13 333 we wtorek (9.06) o godz. 10.00.