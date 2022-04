Gdzie konkretne oddziały, poradnie, pracownie? Mapa zgorzeleckiego szpitala ułatwi poruszanie się po tym wielkim obiekcie

Szpital w Zgorzelcu to olbrzymi obiekt składający się z wielu budynków. Pomimo, że zlokalizowane są one obok siebie to po remontach i przebudowach poradnie, oddziały, pracownie czy biura zostały umieszczone osobno, a odnalezienie ich może zająć trochę czasu. Poniżej prezentujemy grafikę, na której oznaczono ważne dla pacjentów miejsca.