Gigantyczna kara dla Polski w sprawie Turowa. Co o decyzji TSUE myślą związkowcy, mieszkańcy i burmistrz Bogatyni?

Kara nałożona przez TSUE i oświadczenia rzecznika rządu oraz prezesa PGE

Rzecznik prasowy polskiego rządu, Piotr Müller oraz prezes grupy PGE, Wojciech Dąbrowski wydali wczoraj (20.09) oświadczenia w sprawie decyzji TSUE. Obaj zgodnie poinformowali, że kopalnia Turów nie zaprzestanie swojej działalności. Müller wspomniał o zagrożeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kopalni, a Dąbrowski o niezbędnych pozwoleniach środowiskowych i ważnej, legalnie wydanej koncesji, na podstawie której ta prowadzi wydobycie. Minister środowiska, Michał Kurtyka, zapewnił z kolei, że jest do stałej dyspozycji czeskiego rządu i że negocjacje, choć trudne, zmierzają do ustalenia porozumień końcowych. O to apelował również Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, który pojawił się na wczorajszej konferencji w Bogatyni. Jak sprawę komentują mieszkańcy, lokalni samorządowcy, pracownicy i związkowcy?

Jakie nastroje panują w Bogatyni po decyzji TSUE?

Lokalne społeczeństwo jest podzielone. Część mieszkańców nie jest w stanie zrozumieć decyzji TSUE, część krytykuje działania rządu, a inni wprost mówią o tym, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej. Nie jest tajemnicą, że decyzja Trybunału Europejskiego o natychmiastowym zamknięciu kopalni najbardziej odbiłaby się na powiecie zgorzeleckim, bo wiele osób - nawet jeśli nie pracuje w Turowie - prowadzi biznesy uzależnione od działalności spółki. Natychmiastowe zaprzestanie wydobycia to utrata miejsc pracy dla tysięcy osób, a w konsekwencji realizacja scenariusza wałbrzyskiego. Tego najbardziej boją się ci, którzy tu mieszkają. Nie mają złudzeń, że młodzi ludzie wyjadą z Bogatyni w poszukiwaniu chleba, a starszym będzie trudno znaleźć zatrudnienie.