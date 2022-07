Gminna Spółdzielnia świętuje 76 urodziny. Wiedzieliście, że jest starsza od nazwy miasta Bogatynia? [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] OPRAC.: Justyna Orlik

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska istnieje nieprzerwanie od 76 lat. Jest starsza niż polska nazwa miasta Bogatynia, bo do 1947 roku obwiązywała stara nazwa Rychwałd. Przedsiębiorstwo, które prężnie rozwija się do dziś powstało 4 marca 1946 r. z inicjatywy 12 osób, a w dniu 18 kwietnia 1946 r zostało zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy w Jeleniej Górze. Publikujemy stare zdjęcia, do których udało nam się dotrzeć dzięki prezesowi Ireneuszowi Kropidłowskiemu.