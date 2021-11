Görlitz: Lodowisko pod gołym niebem zostanie powiększone. Macie już naostrzone łyżwy? Dziś wielkie otwarcie! [CENNIK, GODZINY OTWARCIA]

Sport na świeżym powietrzu, w otoczeniu klimatczynego Starego Miasta po niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej - to ważny atut, zwłaszcza w tej ciemnej porze roku. W tym sezonie zimowym obiekt powiększony zostanie o 130 metrów kw. i tym samym będzie można korzystać z lodowiska o łącznej powierzchni ok. 430 metrów kw. Lodowisko czynne będzie od poniedziałku do niedzieli od godz. 10 do godz. 20.

Zgodnie z aktualnymi przepisami w Saksonii należy (także podczas jazdy na łyżwach) zachować minimalną odległość 1,50 m od innych osób. W poczekalni oraz wypożyczalni łyżew zaleca się noszenie maski oraz korzystanie z aplikacji Corona Warn App. Obecnie wejście na lodowisko nie jest zależne od statusu: zaszczepiony, ozdrowieniec, przetestowany.

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do czwartku | od 10:00 do 20:00

10:00 do 13:30