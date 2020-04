Granica otwarta dla pracowników od 4 maja? Do jutra można zgłaszać poprawki

W projekcie ustawy, do którego do jutra do godz. 12.00 można zgłaszać poprawki znajduje się zapis:

"3. Od dnia 4 maja 2020 r. obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach;

2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym."

Co oznacza, że od 4 maja zniesiona zostałaby kwarantanna dla pracowników transgranicznych. Koniecznie byłoby jednak udokumentowanie przez osobę wracającą do Polski, że pracuje lub uczy się w innym kraju.

Póki co, to tylko projekt. W najbliższych dniach dowiemy się, co dalej z pracownikami transgranicznymi.

Cały projekt rozporządzenia można przeczytaćTUTAJ