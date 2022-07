Gryfów Śląski tłem dla serialu "Królowa" z Netflixa. Fabryka odzieżowa powstała w 1890 r.

"Królowa". O czym jest najnowszy serial Netflixa?

Serial miał swoją premierę 23 czerwca. To ciepła opowieść o znanym krawcu z Francji, który wiele lat wcześniej opuścił Polskę i na stałe zamieszkał w Paryżu. Andrzej Seweryn wciela się również w rolę draq gueen. Do kraju wraca z powodu listu od wnuczki i choć obiecał sobie już nigdy nie odwiedzać Polski, to przyjeżdża do górniczego miasteczka, gdzie mieszka jego córka.

Gryfów Śląski w kadrach serialu "Królowa"

Greiff-Werke, czyli dawny zakład odzieżowy posłużył twórcom serialu do nakręcenia scen w kopalni. Niewielkie miasteczko, położone nad Kwisą ma okazję stać się popularne dzięki poniemieckiej fabryce. Co o niej wiemy? Fabryka odzieżowa powstała około 1890 r. Nowoczesny budynek, hale produkcyjne i warsztaty miały zapoczątkować zupełnie nową erę. Do Gryfowa sprowadzano płótna lniane i bawełniane, a w fabryce zajmowano się jedynie barwieniem i nadrukami na materiale. Po obróbce szyto odzież roboczą i wiele innych asortymentów, takich jak obrusy, pościel, koszule, bieliznę itd. Zakład świetnie prosperował aż do zakończenia I wojny światowej. Po 1945 r. powstały tutaj Gryfowskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego, które zatrudniały ponad tysiąc osób. Pracownicy dojeżdżali tu nawet ze Zgorzelca. Zakład szył garnitury męskie, ubranka komunijne dla chłopców, a powstałą tu eksportowano za granicę. Zakład zaczął podupadać pod koniec lat osiemdziesiątych. Liczba zatrudnionych pracowników zmalała do 100 osób. Rosnące długi doprowadziły do przejęcia fabryki przez gminę. Dziś na terenie byłego zakładu nic się nie dzieje, więc producenci "Królowej" mogli wykorzystać go do nakręcenia serialu.