Gwarek wybrany na "Zwierzę roku 2020"! Poznaj go bliżej!

Dobór partnera – wielkie wyzwanie

Prowadzące monogamiczny tryb życia gwarki, są bardzo wymagające podczas wyboru odpowiedniego partnera. Stąd hodowla tych inteligentnych ptaków jest wielkim wyzwaniem, także dla doświadczonych hodowców i ogrodów zoologicznych. Z tego powodu te utalentowane ptaki z rodziny szpaków stały się rzadkością, także w ogrodach zoologicznych. Aby aktywnie przyczynić się do ich ochrony, w ramach kampanii „Zwierzę roku 2020” w Parku Ptaków Marlow powstaje „centrum randkowe” dla gwarków. Park Ptaków Marlow jest koordynatorem (ex situ) w ramach Europejskiego Programu Ochrony Zwierząt (EEP) na rzecz ochrony gwarków, a więc jest to idealne miejsce oferujące tym ptakom szansę na znalezienie „wielkiej miłości”. Utworzone w ten sposób pary przekazywane są do partnerskich ogrodów zoologicznych, w których będą zapewniać potomstwo.

Wsparcie dla dwóch projektów w Indonezji