Historia mostu staromiejskiego w Zgorzelcu: dwukrotnie zniszczony przez powódź i trzykrotnie przez pożary, a na koniec wysadzony [ZDJĘCIA]

Historia jednego mostu w Zgorzelcu

Most staromiejski z początku XX wieku był jednym z najładniejszych w okolicy. Podobne konstrukcje możemy do dziś podziwiać we Wrocławiu. Gdyby nie wojenne losy, nadal moglibyśmy podziwiać kamienne słupy, przez które przekraczano granicę rzeki.

Pierwsza wzmianka o budowli pojawia się pod koniec XIII wieku, a pierwsza powódź, która ją zniszczyła miała miejsce w 1432 roku. Dwa lata później podjęto się jego odbudowy, ale most kilka miesięcy później znów zostaje uszkodzony. W 1441 roku cieśla miejski projektuje nową konstrukcję, którą trawi wielki pożar w 1525 roku. Kamienny most, autorstwa Hansa Seibotha, zostaje otwarty w 1547 roku. W 1566 roku go zadaszono i wybudowano wschodnią wieżę. W 1622 roku w wyniku zawalenia przęsła środkowego ginie aż osiem osób, a w 1641 roku most ponownie ulega spaleniu, podobnie dzieje się w 1813 roku. Później budowla zostaje zniszczona przez krę, a w 1897 roku kolejny raz przez powódź.