Hokerfest 2021 to impreza, jakiej nie było. Bogatynia pokazała, że potrafi dobrze się bawić! [ZDJĘCIA] Justyna Orlik

1. Hokerfest 2021 w Bogatyni przeszedł do historii. Przedsięwzięcie to wielkie wydarzenie w kalendarzu kulturalnym Bogatyni, który w ostatnim czasie bywał pusty. Jak zapowiada Mariusz Arendarczyk, właściciel Restauracji Hoker, w której odbywała się impreza, a zarazem organizator Hokerfestu, nie jest to jeszcze jego „ostatnie słowo”! Zobaczcie zdjęcia z imprezy i dajcie nam znać, jak było!