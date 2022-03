ID Logistics nadal szuka pracowników w Zgorzelcu. Sprawdź te oferty pracy [24.03]

Specjalista ds. systemów IT Miejsce pracy: Zgorzelec Dołącz do zespołu w nowej lokalizacji Sprawdź czym będziesz się zajmował: wspieranie i szkolenie użytkowników systemu zarządzania magazynem (WMS) bieżące rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników przygotowywanie raportów na żądanie zapewnienie ciągłości funkcjonowania sprzętu informatycznego (kontakt z zewnętrznymi serwisami) instalacja nowych komputerów i oprogramowania konfiguracja stacji roboczych, drukarek i czytniki kodów kreskowych, terminali mobilnych oraz terminali głosowych udział w wewnętrznych projektach optymalizacyjnych dbanie o stabilność i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej, rozwój procedur i standardów Kompetencje, których szukamy: biegła znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows i Android biegła znajomość MS Excel komunikatywna znajomość języka angielskiego (B1) gotowość do szkolenia w innych lokalizacjach firmy (w początkowym okresie zatrudnienia) odporność na stres, samodzielność i odpowiedzialność w rozwiązywaniu zadań prawo jazdy kat. B Mile widziane: doświadczenie w zakresie zarządzania i utrzymania WMS umiejętność konfigurowania terminali mobilnych i głosowych znajomość VBA i SQL Dołącz do naszego zespołu, podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem a my w zamian zapewnimy Ci szereg korzyści, m.in.: bezpłatny pakiet prywatnej opieki medycznej bogaty pakiet socjalny grupowe ubezpieczenie na życie konkurencyjne wynagrodzenie umowa o pracę rozwój zawodowy w strukturach firmy TUTAJ możesz aplikować.

