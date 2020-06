Imieniny Marzanny 2.06. Życzenia imieninowe dla Marzanny. Kiedy są imieniny Marzanny?

Jaki jest Marzanna?

Imię Marzanna ma pochodzenie słowiańskie. Imieniny Marzanny wypadają 21 marca.

Marzanna jest osobą zdecydowaną i samodzielną. Cechuje ją pogoda ducha i energiczność. Nie lubi nudy, woli działać i podejmować się nowych wyzwań. Ma swoje zdanie na wiele tematów i rzadko ulega wpływom innych osób. Jest towarzyska i ma swoich wiernych przyjaciół. Chętnie im pomaga i służy dobrą radą. Czasami lubi również pobyć w samotności. W pracy bardzo angażuje się w wykonywane zadania. Jest przy tym sumienna i rzetelna. Ma swój cel, do którego dąży za wszelką cenę. Chętnie rozpoczyna nowe projekty i nie lubi monotonnych zajęć.

Jakie jest pochodzenia imienia Marzanna?

Imieniny Marzanny - jakie cechy charakteru może mieć osoba o tym imieniu Imię Marzanna ma pochodzenie słowiańskie. Imieniny Marzanny wypadają 21 marca.

Marzanna jest osobą zdecydowaną i samodzielną. Cechuje ją pogoda ducha i energiczność. Nie lubi nudy, woli działać i podejmować się nowych wyzwań. Ma swoje zdanie na wiele tematów i rzadko ulega wpływom innych osób. Jest towarzyska i ma swoich wiernych przyjaciół. Chętnie im pomaga i służy dobrą radą. Czasami lubi również pobyć w samotności. W pracy bardzo angażuje się w wykonywane zadania. Jest przy tym sumienna i rzetelna. Ma swój cel, do którego dąży za wszelką cenę. Chętnie rozpoczyna nowe projekty i nie lubi monotonnych zajęć.

>Marzanno ze Zgorzelca! Składamy Ci życzenia imieninowe.

Wyślij Marzannie oryginalne życzenia na imieniny

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Sprawdź, gdzie jest najbliższa kwiaciarnia w Zgorzelcu

💐 Ryneczek Kwiatowy