Imieniny Walerii 5.06. Jakie życzenia wybrać dla Walerii? Życzenia imieninowe idealne na sms

Jaki jest Waleria?

Imię Waleria jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Walerii wypadają 28 kwietnia, 5 czerwca, 8 października oraz 9 grudnia.

Waleria jest osobą uśmiechniętą i spontaniczną. Jest tolerancyjna i nie lubi wdawać się w zbędne konflikty. Cechuje ją lojalność i poczucie humoru. Jest towarzyska i ma wielu przyjaciół. Lubi spędzać z nimi czas na różnych aktywnościach. Można jej zaufać i powierzyć wiele tajemnic. W pracy jest systematyczna i sumienna. Świetnie sprawdzi się w pracy w zespole. Lubi motywować innych i ma wiele ciekawych pomysłów.

Imieniny Walerii - jaka jest geneza tego imienia

>Walerio ze Zgorzelca! Życzymy Ci wszystkiego najlepszego z okazji imienin.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

