Instytut CASUS w Goerlitz bada koronawirusa

Jak zaznacza profesor Leszek Pacholski z Uniwersytetu Wrocławskiego, powstanie instytutu CASUS to dla Goerlitz, Zgorzelca oraz Wrocławia bardzo dobra wiadomość. Poziom naukowy jest tu zdecydowanie wyższy.

- Niemieckie instytuty mają bardzo dobrą renomę. Idzie za tym olbrzymie doświadczenie i umiejętność organizacji takich ośrodków- opowiada. - Praca w niemieckim instytucie ma się do czynienia z większą ekspozycją na świat. Kandydaci z całego świata wysyłają do nas dokumenty i chcą się tutaj zatrudnić.

Badacze teraz mają inne zadanie. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda z siedzibą w Kalifornii wezwali ich do podjęcia badań nad złożonymi strukturami białkowymi SARS-CoV-2. Ma to kluczowe znaczenie dla opracowania skutecznej terapii przeciwciałami, która może zapobiec zakażeniu dróg oddechowych koronawirusem.

- Dzięki około 500 PFLOPS projekt składania jest teraz potężniejszy niż wszystkie superkomputery na świecie łącznie, a liczba zwolenników rośnie każdego dnia. Cieszymy się, że możemy w ten sposób przyczynić się do badań COVID-19 ”- mówi dr. Michael Bussmann, założyciel CASUS.