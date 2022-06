"Irys" od 22 lat przyciąga klientów różnorodnym asortymentem. To kultowe miejsce na mapie Zawidowa Paulina Gadomska

Wjeżdżając do Zawidowa w oczy od razu rzuca się "Irys" z dywanem kwiatów przed wejściem. To jedno z tych miejsc, które jest jakby od zawsze. 22 lata temu pani Dorota i pani Małgorzata stworzyły sklep ogrodniczy, który działa do dziś i cieszy się popularnością wśród klientów z bliska i daleka.