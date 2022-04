Jak warzone jest najstarsze piwo na Dolnym Śląsku? W Lwówku Śląskim możesz zobaczyć na własne oczy

Wzloty i upadki browaru w Lwówku Śląskim

To niezwykłe miejsce z ciekawą historią, która sięga roku 1209. Wtedy też Lwówek Śląski otrzymał prawa miejskie oraz przywilej warzenia piwa. Nadał je Henryk I Brodaty. Zgodnie z prawem miasto miało monopol na sprzedaż swojego trunku w promieniu jednej mili, co prowadziło do zatargów z browarami szlacheckimi innych miast.

Piwo cały czas warzone było w tym samym miejscu, jednak dwukrotny pożar tutejszego zamku strawił również browar. Do dziś turyści mogą zobaczyć podpory kotła warzelnego z XV wieku. Piwo tutaj produkowane, mimo 300-letniej tradycji nie miało dobrej opinii. W 1850 roku przejęło go Bractwo Browarne po jedenastu latach w 1861 browar sprzedano Juliusowi Hohbergowi. To on przyczynił się do jego znacznej rozbudowy i modernizacje, czyniąc przedsiębiorstwo jednym z największych na Dolnym Śląsku. Po śmierci Juliusza browar przejęli jego synowi, którzy kontynuowali rozrost piwowarskiego imperium. W 1921 roku browar przekształcono w spółkę akcyjną J. Hohberg, Bierbrauerei und Malzfabrik Aktiengesellschaft. Zakład w swojej ofercie miał nie tylko wyskokowe trunki, ale i słód, lemoniadę oraz wodę mineralną.