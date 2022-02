Jak wyglądał Zgorzelec, kiedy wchodził do Millenium? Uroczyste otwarcie Reala, komenda policji przy "Małym Rynku". Zobaczcie! [ZDJĘCIA] Justyna Orlik

Zgorzelec dwadzieścia jeden lat temu to zupełnie inne miasto. Real był jedynym tak dużym supermarketem, gdzie na słuchawkach można było odsłuchiwać najnowsze płyty. Wielu mieszkańców do sklepu chodziło na piechotę, dźwigając pod pachą 10 kg cukru. W soboty i niedziele można tu było spotkać mieszkańców całego miasta. Jak zmieniły się inne miejsca? Niektóre przeszły totalną metamorfozę. Zobaczcie to na zdjęciach!