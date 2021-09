Jeden kompletnie pijany, a drugi w aucie wypchanym marihuaną. Obaj w rękach zgorzeleckich policjantów [ZDJĘCIA]

Nietrzeźwy kierowca i auto bez ważnych badań technicznych

W związku z tymi naruszeniami kierujący został ukarany mandatem karnym i zatrzymano mu dowód rejestracyjny pojazdu, który został odholowany na policyjny parking. Natomiast za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości 40-latkowi grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Zły stan techniczny pojazdu podobnie jak nietrzeźwy kierujący to bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Takim nieodpowiedzialnym zachowaniem wykazał się mężczyzna zatrzymany przez policjantów ze zgorzeleckiej „drogówki”. Podczas kontroli drogowej na jednej z ulic w Bogatyni okazało się, że 40-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego jest nietrzeźwy, a jego pojazd marki Daf nie ma obowiązkowego ubezpieczenia, ani przeglądu technicznego.

Bagażnik wypchany marihuaną

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego zgorzeleckiej komendy podczas służby na terenie gminy Bogatynia zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Audi. Podczas podjętej interwencji policjanci w pojeździe 32-letniego mieszkańca powiatu zgorzeleckiego zabezpieczyli 5 worków foliowych z suszem roślinnym. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do zgorzeleckiej komendy. Przeprowadzone badania wykazały, że zabezpieczona substancja to marihuana w ilości z której można przygotować niemal 2500 działek handlowych tego narkotyku.

W związku z tym, że 32-latek posiadał znaczą ilość marihuany grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec zatrzymanego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 2 miesiące.