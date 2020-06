Jedyna taka wieża w Europie! Wybierz się na wycieczkę na Löbauer Berg! [ZDJĘCIA]

Löbauer Berg to wygasły wulkan. Stoi na nim urokliwa, jedyna w Europie, żeliwna wieża widokowa König-Friedrich-August-Turm - Fryderyka Augusta II, króla Saksonii. Zbudowano ją w 1854 roku. Ma 28 m wysokości i prowadzi na nią 119 stopni. Ma ośmiokątny kształt i zawiera trzy zewnętrzne galerie widokowe na wysokości 12, 18 i 24 metrów. Wieża Króla Fryderyka Augusta jest jedyną w Europie, wykonaną techniką wtykową, żeliwną wieżą widokową, składa się ona z około 1000 elementów i waży około 70 ton. Jej ornamentyka inspirowana jest modelami gotyckimi i bizantyjskimi. Wieżę sfinansował z prywatnych środków piekarz z Löbau – Fryderyk August Bretschneider, kosztowało go to 25 tysięcy talarów.

Co prawda, pod samą wieżę można podjechać samochodem, ale liczne leśne ścieżki spacerowe maja więcej uroku. Znajduje się ona na wysokości 449 m n.p.m. Wstęp na wieżę to koszt 2 euro, a widok na okolicę zapiera dech w piersiach.