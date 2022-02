Julka walczy z bardzo złośliwym nowotworem. Trzyletnia bolesławianka potrzebuje naszego wsparcia

Blisko rok temu rodzice Julki wyczuli niepokojącą zmianę w okolicach brzuszka dziewczynki. Badania nie przyniosły dobrych wiadomości. Olbrzymi guz nerki.

- Kolejne badania potwierdziły Neuroblastomę IV stopnia! To bardzo złośliwy nowotwór wieku dziecięcego powstający najczęściej w brzuszku oraz w nadnerczach. Dołączyliśmy do grona Onkorodziców… Chcieliśmy, żeby to był tylko zły sen! Julka miała wtedy dwa i pół roku. Jak mógł w jej malutkim brzuszku skrywać się ogromny 15-centymetrowy guz? Niedługo później dowiedzieliśmy się o przerzutach do szpiku. Ta diagnoza była miażdżąca dla nas wszystkich. Jednak trzeba walczyć, żeby nasze ukochane dziecko żyło- czytamy relację rodziców Julki Faltyn.