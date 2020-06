Już 6 czerwca będziesz mógł wypożyczyć rowery w CRT Radomierzyce. Kajaki od 1 lipca

Cennik wypożyczalni rowerowej CRT Radomierzyce otwartej codziennie w godzinach 8:00 - 20:00

Rowery wypożyczyć można od godz. 8:00 do 19:30:

- Wypożyczenie roweru (górski, trekkingowy, tandem, dziecięcy) - 15 zł /w godzinach otwarcia obiektu;

- Rowery ze wspomaganiem elektrycznym – 50 zł/w godzinach otwarcia obiektu;

- Rower z przyczepką do przewozu dzieci – 30 zł /w godzinach otwarcia obiektu.

Cena zawiera: kaski, linki zabezpieczające, pompki, fotelik.

Aby wypożyczyć rower wystarczy dokument tożsamości. Specjalne rabaty do 50% dla grup zorganizowanych (większych niż 15 osób). Dla klientów na miejscu bezpłatny parking, plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki plażowej oraz możliwość rozpalenia grilla pod wiatą z dostępem do drewna.