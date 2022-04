Już niedługo otwarcie sklepu HalfPrice w Galerii Słowiańskiej w Zgorzelcu. Trwa rekrutacja pracowników

HalfPrice to nowa sieć sklepów, która swoją działalność rozpoczęła w maju zeszłego roku. W kolejnych miesiącach pojawiało się ich coraz więcej na polskim i zagranicznym rynku, a w najbliższym czasie będzie miało miejsce otwarcie punktu w Zgorzelcu.

Sklepy tej sieci należą do grupy CCC i oferują produkty off-price, czyli przecenione markowe ubrania, buty, akcesoria do domu, kosmetyki czy zabawki. Można w nich znaleźć prawdziwe modowe perełki, a fani znanych marek będą zachwyceni.

- Opieramy się na koncepcji sprzedażowej off price. Oznacza to, że zespół naszych kupców i trendsetterów współpracuje z markami i projektantami z całego świata. Codziennie łowią trendy i negocjują okazyjne stawki. Starają się sprostać oczekiwaniom naszych klientów, oferując różnorodność i wysoką jakość w najlepszej cenie- czytamy na stronie HalfPrice.

Zgorzelecki sklep HalfPrice już szykuje się do otwarcie (dokładna data nie jest nam jeszcze znana). Znaleźć go można tuż obok sklepu CCC w Galerii Słowiańskiej. Aktualnie prowadzona jest rekrutacja pracowników. Jeśli szukasz pracy i jesteś zainteresowany pracą w HalfPrice, zajrzyj do naszej galerii.