Kadłub Boeinga 737 wjechał do Lubania. Po co w mieście bez lotniska samolot?

Jak informuje jednostka, kadłub Boeinga 737 będzie służył do szkoleń.

Już niedługo funkcjonariusze SG będą mogli szkolić się w symulatorze statku powietrznego, stworzonym w oparciu o wycofany z użytku samolot Boeing 737.

Wczoraj dostarczono symulator statku powietrznego na bazie wycofanego z użytku autentycznego samolotu Boeing 737, „głównego bohatera” infrastruktury szkoleniowej, który docelowo będzie umiejscowiony w hangarze. Pozwoli to na prowadzenie szkoleń w środowisku jak najbardziej zbliżonym do realnego - informuje OSS SG w Lubaniu. - Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów na skalę europejską, który zapewni możliwość prowadzenia szkoleń w sposób kompleksowy: od momentu zatrzymania do chwili przekazania cudzoziemca służbom w jego kraju pochodzenia. Znajdą się tam miedzy innymi: pomieszczenia dla osób zatrzymanych, symulator dachowania samochodu osobowego, sala do technik interwencji, nowoczesna multimedialna sala wykładowa - czytamy na stronie ośrodka szkoleniowego.