Każdy może pomóc! Rafał Nowacki ze Zgorzelca choruje na stwardnienie rozsiane

Cześć!

Nazywam się Rafał Nowacki i urodziłem się 3 sierpnia 1990 r. w Zgorzelcu. Od 2011 roku jestem zawodowo związany z samorządami terytorialnymi. Podczas wykonywanej pracy niejednokrotnie pomagałem mieszkańcom z rejonu Powiatu Zgorzeleckiego. Teraz sam potrzebuję pomocy. W grudniu 2021 r. moje życie uległo diametralnej zmianie, kiedy to dowiedziałem się, że cierpię na stwardnienie rozsiane. Jednak pomimo choroby nie poddaję się i walczę o swoje zdrowie.

Dzięki namowom mojej rodziny i przyjaciół założyłem subkonto w Fundacji DOBRO POWRACA.

Terapia stwardnienia rozsianego pochłania olbrzymie koszty, a sama choroba potrafi mieć bardzo nieprzewidywalny przebieg. Wierzę, że w moim otoczeniu znajdują się osoby, które pomagają wspierać walkę ze stwardnieniem rozsianym. Wśród bliskich, rodziny, przyjaciół, współpracowników są ludzie dobrej woli, którzy chcieliby udzielić mi wsparcia. Wszystkie środki, które trafią na moje subkonto zostaną wykorzystane wyłącznie w procesie leczenia i terapii stwardnienia rozsianego. Tak więc każdy z Was może mieć realny wpływ na mój stan zdrowia i pomóc mi w walce z chorobą! Bowiem subkonto umożliwia przekazanie na pomoc mojej osobie 1% podatku oraz darowizn. Dzięki tej możliwości Fundacja może gromadzić środki na moje leczenie i rehabilitację.

Jak przekazać 1% na moje subkonto?

Aby to zrobić musisz jedynie podać w formularzu PIT nr KRS Fundacji (0000338878), a w celu szczegółowym wpisać: RAFAŁ NOWACKI.

Jak przekazać darowiznę na moje subkonto?

W tytule przelewu należy wpisać moje Imię i Nazwisko.

Proszę o podawanie imienia i nazwiska w mianowniku, bez zdrobnień, o niedopisywanie dodatkowych wyrazów – to znacznie przyspiesza i ułatwia przyporządkowywanie wpłat dla poszczególnych chorych przez fundację.

Odbiorca przelewu: Dobro Powraca – Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane

Tytuł przelewu: RAFAŁ NOWACKI

Konto bankowe: mBankS.A.

Oddział Korporacyjny Wrocław

95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

IBAN code: PL95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

SWIFT: BREXPLPWWRO

Przekazanie darowizny przez firmy umożliwiają zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na mocy tej ustawy każda firma może odpisać darowiznę od podstawy opodatkowania do wysokości 10% rocznego dochodu.