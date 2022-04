Kiedyś był tu Urząd Celno- Skarbowy w Zgorzelcu, teraz budynek idzie pod młotek za 1 000 000 zł

Jak chronić rośliny przed chorobami i zwalczać szkodniki? Zacznij już wiosną! Zobacz, o co zadbać teraz, żeby mieć dobre zbiory latem

Choroby i szkodniki roślin mogą nam skutecznie uprzykrzyć życie, dlatego wiosną warto zadbać o to, aby w ogrodzie było ich jak najmniej. To doskonały czas, by...