Kiedyś cheerleaderką Turowa chciała zostać każda dziewczyna. Legendarny zespół przyciągał na mecze tłumy [WYWIAD]

Dotarliśmy do archiwalnych zdjęć cheerleaderek z lat 2003-2005. To drugi skład, a jednocześnie najbardziej rozpoznawalne nastolatki w Zgorzelcu. Jedna z nich, dziś fotografka i mama dwójki dzieci zdradza, że "gdyby dziś, ktokolwiek zaproponował jej występ, to nie wahałaby się ani chwili". Do dziś trzyma w piwnicy stare stroje i pompony. Tłumaczy, że to jeden z najpiękniejszych okresów w jej życiu, a drużyna cheerleaderek była dla wszystkich dziewczyn jak rodzina.

Chodzenie na mecze zrobiło się w Zgorzelcu bardzo modne. Naszymi trenerkami były wtedy: Justyna Sokołowska i Monika Tomasik. Jeździłyśmy na obozy szkoleniowe do Ełku i szkoliłyśmy się pod okiem mistrzyń Polski, zespołu K12. To przypominało ogromną szkołę dla cheerleaderek. Treningi odbywały się cztery razy dziennie, klimat jak na amerykańskich filmach. Byłyśmy naprawdę popularne. Zapraszano nas na bankiety, na festyny, otwarcia. To były piękne czasy. - wspomina Justyna Grzybowska-Trzeszcz.