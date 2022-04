Kiermasz Wielkanocny w Bogatyni za nami. Świąteczne rarytasy, ozdoby i piękne palmy [ZDJĘCIA] Paulina Gadomska

To była kolejna edycja Kiermaszu Wielkanocnego w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Po przerwie wymuszonej przez pandemie, wydarzenie na nowo zagościło do kalendarza bogatyńskich imprez. Było bardzo kolorowo i świątecznie. Za niewielką opłatą można było nabyć piękne palmy, wykonywane na szydełku ozdoby świąteczne, pyszne „Zefirki” z Ukrainy, obrazy, olejki zapachowe, sole do kąpieli, świece z wosku pszczelego, pyszne ciasta oraz mnóstwo kolorowych jajeczek i zajączków.