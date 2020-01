Kino PoZa NoVa: jakie filmy można zobaczyć?

PAN T. - klimatyczna opowieść o Polsce z absurdalnych czasów stalinizmu Pełna czarnego humoru, seksu i wzruszeń, zaskakująco współczesna historia o Polsce z absurdalnych czasów, w których rzeczy bardzo nieprawdopodobne były całkiem możliwe. Przesycona nostalgią podróż do niezwykłego świata, w którym słynni pisarze i poeci artystycznej bohemy zasiadywali w knajpach i kawiarniach ukradkiem komentując zło otaczającego ich świata.

Seanse :

piątek, 17 stycznia 2020 - 18:01

sobota, 18 stycznia 2020 - 18:01

niedziela, 19 stycznia 2020 - 18:01

poniedziałek, 20 stycznia 2020 - 18:01

wtorek, 21 stycznia 2020 - 18:01

środa, 22 stycznia 2020 - 18:01

"Judy" to pierwszy po kilkuletniej przerwie film Renée Zellweger. Film jest adaptacją sztuki Petera Quiltera o jednej z największych gwiazd filmowych Judy Garland. Judy nigdy nie zaznała zwyczajności: nie chodziła do normalnej szkoły, nie jadła tego, co jej rówieśnicy, zawsze musiała wyglądać perfekcyjnie, zachowywać się jak dorosła, chociaż miała ledwie naście lat, kiedy odniosła gigantyczny, niewyobrażalny wręcz sukces. Na szczycie mogłaby jedynie równać się z Shirley Temple, inną dziecięcą gwiazdą, której w dorosłym życiu również nie było łatwo.

Seanse:

piątek, 24 stycznia 2020 - 18:01

sobota, 25 stycznia 2020 - 18:01

niedziela, 26 stycznia 2020 - 18:01

poniedziałek, 27 stycznia 2020 - 18:01

wtorek, 28 stycznia 2020 - 18:01

środa, 29 stycznia 2020 - 18:01