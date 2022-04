Klaudia Żółkiewska z Bogatyni wśród najpiękniejszych Dolnoślązaczek. Jakie emocje jej towarzyszą przed finałem?

Klaudia Żółkiewska to mieszkanka Bogatyni. Ma 20 lat i mierzy 164 cm wzrostu. Klaudia znalazła się wśród finalistek Miss Województwa Dolnośląskiego 2022.

Gratulujemy wejścia do finału! Jak się czujesz po ogłoszeniu wyniku?

Czuję się bardzo dobrze, moi bliscy trzymali za mnie kciuki na widowni. Przeszło 56 dziewczyn i wyczytali mnie przedostatnią- już miałam wątpliwości czy dostanę się do finału. Przede mną gala finałowa, która odbędzie się 21 maja w Tarczyński Arena Wrocław.

Jakie towarzyszą Ci emocje? Jesteś zestresowana tym wydarzeniem czy wręcz odwrotnie?

Wręcz odwrotnie- jestem podekscytowana. Cały czas nie wierzę, w to co teraz się dzieje. Po wyjściu na scenę, gdzie jury decydowało, kto przejdzie do finału, nabrałam pewności siebie. Nie mogę doczekać się finału i kolejnej prezentacji na scenie.

Jakie plany i marzenia?

Pasji, jak i marzeń mam mnóstwo, ale na dzień dzisiejszy zajmuje się makijażem.