Kobiety rakiety! Koło Gospodyń Wiejskich w Sławnikowicach docenione przez Małżonkę Prezydenta RP

- Stworzyłyśmy miejsce, gdzie gotujemy potrawy regionalne, a nasze pierogi zasłynęły w całej naszej gminie. Obecnie w naszym Kole Gospodyń aktywnie działa osiem kobiet i dwóch mężczyzn. Dzięki naszemu zaangażowaniu zorganizowaliśmy i pomogliśmy w organizacji wielu imprez dla naszej społeczności m.in. festyny, uroczystości rodzinne, Wigilię dla osób starszych i samotnych- jak się okazało, była to jedna z pierwszych Wigilii w naszej parafii zorganizowana dla mieszkańców Sławnikowic. Jest to dla nas bardzo miłe i cieszymy się, że zainicjowaliśmy te wydarzenie. Teraz tradycyjnie co roku razem zasiadamy przy wspólnym stole- opowiada Anna Kawalec, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Sławnikowicach. - Bardzo aktywnie uczestniczymy w życiu wsi oraz naszej gminy. Bierzemy czynny udział w pracach społecznych i wszelakich konkursach. W tym roku czekają nas co najmniej cztery duże wydarzania, m.in. BITWA REGIONÓW-konkurs kulinarny dla KGW, a nasze zmagania kulinarne już w sierpniu będą mogli Państwo oglądać w jednym z miast naszego powiatu.