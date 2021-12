Kociaki miziaki ze Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej polecają się do adopcji (ZDJĘCIA)

Zyga Kotka 2 lata Zyga to młodziutka i bardzo towarzyska kotka. Została znaleziona na jednej z posesji w Trójcy. Gdy do nas trafiła była bardzo przestraszona i nie dała się dotknąć. Teraz to zupełnie inna dziewczynka - uwielbia głaskanie i towarzystwo człowieka. Lubi również przebywać wśród innych kotków. Widać, że brakuje jej codziennego głaskania i przytulania, jest bardzo spragniona uwagi człowieka. Zyga uwielbia wygrzewać się na słoneczku, więc i zimą pewnie spodobają jej się grzejniczki. Większość dnia spędza wylegując się w mięciutkim legowisku. Do kuwetki załatwia się prawidłowo. Poszukujemy dla Zygi kochającego i odpowiedzialnego domu, w którym będzie czuła się bezpiecznie.

IDZ Schronisko w Dłużynie Górnej