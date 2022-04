Kolej pojedzie na trasie Zgorzelec- Bogatynia. Program "Kolej+" również u nas

Wśród wybranych projektów znalazł się ten dotyczący rewitalizacji linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia. Ma on na celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego. Ostatnia podróż pociągiem na tej trasie odbyła się ponad 20 lat temu. To bardzo dobra informacja dla mieszkańców całego naszego regionu.

- Gratuluję wszystkim samorządom, których projekty zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Kolej Plus. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Duże zainteresowanie samorządów Programem świadczy o tym, że kolej jest ważnym elementem rozwoju regionów - powiedział podczas konferencji w Janowie Lubelskim minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Znane są już projekty kolejowe, które otrzymają dofinansowanie rządowe w ramach programu "Kolej+". Do realizacji zakwalifikowano 34 projekty, czyli ponad 1200 kilometrów linii kolejowych. Inwestycje mają się przyczynić do walki z tzw. wykluczeniem komunikacyjnym.

Realizacje projektów mają odbyć się do końca 2028 roku. Celem programu "Kolej+" jest poprawa warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności różnych regionów Polski. Eliminowanie wykluczenia komunikacyjnego i zapewnienie lepszego dostępu do kolei ma poprawić codzienne funkcjonowanie mieszkańców poszczególnych miast i wsi. Projekt będzie kosztował ponad 11 mld zł. W programie Kolej Plus 85 procent wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 procent to wkład samorządów lokalnych.