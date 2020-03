Kolejki na przejściach granicznych! Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość!

Do tej pory strażnicy graniczni od osób przekraczających granicę zbierali jedynie formularze, tzw. Karty Lokalizacyjne. Mjr Straży Granicznej, Joanna Konieczniak, poinformowała nas, że pogranicznicy nie przechowywali wypełnionych formularzy Kart Lokalizacyjnych. Były one przekazywane do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zgorzelcu, a ta dalej przekazywała je do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrocławiu. Po kilku dniach podjęto inne działania- strażnicy graniczni przekazywali formularze bezpośrednio do wojewódzkiego sanepidu.

Od 30.03 od północy pogranicznicy nie tylko zbierają wypełnione Karty Lokalizacyjne, ale również wprowadzają dane do systemu, co strasznie wydłuża kontrole graniczne. Zarówno na przejściu granicznym w Zgorzelcu, jak i na Jędrzychowicach tworzą się już korki.

Granice znów stoją! Zaczęli od razu wpisywać z kart lokalizacyjnych w system. Mają jeden komputer,człowiek który to robi ,pisze po literce... O 4 rano byłem 10 w kolejce. O 8:30 jestem 4!!!!! - tak sytuację komentują Internauci na popularnej grupie facebookowych Autostrada A4 / Görlitz-Jędrzychowice/ Pomoc.

Jeśli wracacie do Polski, musicie uzbroić się w cierpliwość.