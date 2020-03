Kolejne zarażenie w powiecie Goerlitz. To już szósta osoba!

Póki co, placówki oświatowe w Goerlitz funkcjonują normalnie, ale bez uczestnictwa polskich przedszkolaków i uczniów. Dla osób mieszkających po polskiej stronie Nysy Łużyckiej właściwe jej polskie prawo, które na chwilę obecną nakazuje, aby najmłodsi realizowali edukację w domu do 25 marca .

W przypadku imprez dla uczestników w przedziale 100- 1000 osób konieczne jest skontaktowanie się z Departamentem Zdrowia na co najmniej 72 godziny przed wydarzeniem z wypełnionym formularzem (znajduje się na stronie powiatu Goerlitz) oraz listą przewidzianych środków higieny.

Na ten moment chorych na koronawirusa na terenie powiatu Goerlitz jest sześć osób. Kolejnych trzydzieści osiem jest pod szczególną obserwacją- to osoby, które miały kontakt z osobami zarażonymi.

Ze względu na przygraniczne położenie powiatu Goerlitz administracja powiatu jest w ścisłym kontakcie z właściwymi organami w Polsce i Czechach.

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z infolinią Departamentu Zdrowia od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w piątek od 8:00 do 12:00 pod następującym numerem: 03581 663-5656 .

Aby uzyskać więcej informacji na temat wirusa koronowego, zadzwoń pod następujące numery:

Telefon obywatelski Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Spójności Społecznej: 0351 564 55855

Pogotowie ratunkowe: 116 117

Niezależne doradztwo dla pacjentów Niemcy: 0800 011 77 22

Numer telefonu obywatelskiego Federalnego Ministerstwa Zdrowia: 030 346 465 100