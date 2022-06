Kolejny mobilny punkt z pieczywem i gotowymi śniadaniami jest już w Zgorzelcu. Stoi przy halach Panattoni Justyna Orlik

Piekarnia w Działoszynie to jedna z ostatnich w regionie, w której wypieka się chleb i bułki według starych receptur. W Zgorzelcu powstaje właśnie trzecie stoisko i drugi punkt mobilny (pierwszy zlokalizowany jest przy Armii Krajowej). To bardzo dobra wiadomość dla pracowników strefy, którzy od teraz będą mieli dostęp do świeżych kanapek.