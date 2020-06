"Koło wkoło Gminy Węgliniec" inaczej niż zawsze. Sprawdź szczegóły

Święto Grzybów w Węglińcu już w nadchodzący weekend! Zobacz co będzie się działo!

To jedna z najciekawszych imprez w naszym regionie. Święto Grzybów w Węglińcu co roku tłumnie odwiedzają mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego, ale i dalszych regionów. I nic w tym dziwnego! Impreza zawsze skupia wiele atrakcji. W tym roku do wspólnej zabawy zapraszamy 14 i 15 wrześn...