Kolorowy Zgorzelec! Zobacz mieszkańców i różne części miasta w latach 50-tych i 60-tych? Niezwykła podróż w czasie Justyna Orlik

Jak wyglądał Zgorzelec kilkadziesiąt lat temu? Niegdyś czarno-biały zrobiliśmy specjalnie dla was w kolorze! To nowa odsłona miasta, która dzięki specjalnemu programowi do obróbki zdjęć może ujrzeć światło dzienne. Lata PRL-u kojarzą się raczej z szarą codziennością, więc czarno-białym zdjęciom postanowiliśmy nadać nieco barw. Zobaczcie Miejski Dom Kultury, ulicę Daszyńskiego i Warszawską w nieznanej dotąd odsłonie. Może rozpoznacie kogoś ze zdjęć? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie! Podoba wam się takie miasto?