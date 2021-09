Koncert charytatywny dla Oli z Bogatyni, która walczy z białaczką już jutro. Sprawdźcie, co można licytować!

Oleńka z Bogatyni choruje na Przewlekłą Białaczkę Szpikową od 8 marca 2018r. Jej stan z tygodnia na tydzień jest coraz gorszy. Rodzice starają się, jak mogą poradzić sobie z jej chorobą sami, ale pobyt w klinice oraz leki są kosztowne. Mała Wojowniczka od 3 lat zmaga się z rakiem i teraz znów potrzebuje naszego wsparcia.

Jesteśmy pełni wiary, że i tym razem uda nam się to przetrwać. Oleńka choruje na Przewlekłą Białaczkę Szpikową od 8 marca 2018r. Stan Oli z tygodnia na tydzień jest coraz gorszy, występują objawy gorączki, wymiotów, braku odporności, apetytu, spadek wagi. Mamy coraz większe obawy, że sama chemia może okazać się za mało, ponieważ coraz częściej podane tabletki Ola zwraca a nie możemy jej podać drugiej dawki. Coraz większe obawy, że niestety bardzo prawdopodobne jest to, że Nasza Mała Wojowniczka będzie musiała przejść na indywidualne nauczania , a to niestety dla samej Oli będzie duży cios bo uwielbia się uczyć, przebywać z dziećmi. Staramy się dawać radę sami, każdego dnia walczyć by Oleńka jak najmniej odczuwała to, że jest chora. - czytamy w opisie zrzutki.