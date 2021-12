Koniec narkotykowego biznesu dwóch braci. Prokuratura w Jeleniej Górze postawiła im zarzuty

Sprawa Joannisa P. i Adama P. ciągnie się od października ubiegłego roku. To wówczas mundurowi zatrzymali na terenie powiatu bolesławieckiego dwóch braci, którzy przewozili blisko 60 tysięcy tabletek z pseudoefedryną stanowiących tak zwany prekursor do produkcji substancji psychotropowej w postaci metamfetaminy. Posiadane przez sprawców tabletki nie były dostępne na terenie Polski, pochodziły z Bośni i Hercegowiny.

Po przeszukaniu posesji zajmowanej przez podejrzanych ujawniono także opakowania po blisko 25 tysiącach podobnych tabletek. Sprawcy zostali na wniosek prokuratury tymczasowo aresztowani ale już 4 stycznia 2021 roku, decyzją sądu, Joanis P. i Adam P. zostali zwolnieni. Zastosowano wobec nich dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Mężczyźni mimo to nie zrezygnowali z wytwarzania metamferaminy i próby wprowadzenia jej do obrotu. 7 kwietnia 2021 Joanis P. ponownie został zatrzymany przez policjantów. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, mężczyzna w wynajętym garażu posiadał blisko 1 kg metamfetaminy oraz ponad 300 gramów substancji służącej do zwiększenia masy handlowej narkotyku, a ponadto miał 100 gramów ziela konopi innych niż włókniste. Joannis P. zgromadził także ponad 2 kg kryształków pseudoefedryny. Po zatrzymaniu, na wiosek prokuratury, został on ponownie tymczasowo aresztowany.