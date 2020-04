Koronawirus Goerlitz: dziewięć osób nie żyje, 205 zarażonych

W powiecie Goerlitz (stan 9.04 godz. 17.00) zmarło już dziewięć osób. Ostatnie dwie ofiary koronawirusa COVID-19 to 84-letnia kobieta, która zmarła w domu opieki w Klein Priebus oraz 78-letnia kobieta z domu opieki w Niesky, która zmarła w szpitalu Niesky. Obie kobiety miały choroby współistniejące.

W powiecie jest 205 osób z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa COVID-19. Trzynaście z nich przebywa w szpitalu- w tym jedna osoba na oddziale intensywnej terapii. Osiemnaście osób uważa się za ozdrowiałe.

Niestety w powiecie Goerlitz brakuje rąk do pracy w szpitalach i domach opieki.

Powiat Goerlitz ogłasza rekrutację dodatkowego personelu pielęgniarskiego do opieki nad osobami starszymi w domu i mieszkańcami ośrodków opieki oraz do utworzenia grupy pomocników. Szczególnie poszukujemy osób posiadających wykształcenie lub wiedzę w zawodzie pielęgniarskim, medycznym lub społecznym.

Potencjalne zainteresowane strony powinny przesłać następujące dane pocztą elektroniczną na adres anfragen-corona@kreis.gr.de :

- Imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail,

- Miejsce zamieszkania (w tym promień, w którym możliwe byłoby przypisanie),kwalifikacje zawodowe,

- Doświadczenie pielęgniarskie tak / nie,

- Gotowość do bezpośredniej opieki i opieki nad osobami zarażonymi Covid 19 tak / nie,

- Data urodzenia (może być stosowana tylko z pacjentami Covid w wieku poniżej 65 lat),

- Czas i czas dostępności.