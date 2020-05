Strażakom potrzebna nasza pomoc! "Jelczyk" wymaga remontu! [ZDJĘCIA]

Strażacy z OSP Stary Węgliniec na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo i służą pomocą. Teraz to my musimy pomóc im. Potrzebny jest remont samochodu, który w zeszłym roku dostali. Jeśli im pomożemy, oni jeszcze lepiej będą mogli dbać o nas.