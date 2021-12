Koronawirus: W powiecie zgorzeleckim nie jest najlepiej. Mamy najwięcej zakażonych w regionie

Powiat zgorzelecki ma obecnie najwyższy wskaźnik zakażeń wśród ościennych powiatów. Według danych prezentowanych na stronie GOV.PL obecnie w powiecie zgorzeleckim zakażonych koronawirusem jest 88 osób, a na kwarantannie przebywają 1404 osoby. Odnotowano też 2 zgony.

Wskaźnik zakażeń dla powiatu zgorzeleckie to 9,91 na 10 tys. mieszkańców. To najwięcej w regionie! Sąsiadujące powiaty mają niższe wskaźniki. Dla powiatu lubańskiego obecny wskaźnik to 9,25 na 10 tys. mieszkańców, dla powiatu bolesławieckiego to 6,0, a dla powiatu żagańskiego wskaźnik to 6,89 na 10 tys. mieszkańców.

W ościennych powiatach choruje też znacznie mniej osób.

- powiat lubański - 50 osób zakażonych, 1214 na kwarantannie, zgony - 0

- powiat bolesławiecki - 54 osoby zakażone, 1910 na kwarantannie, zgony - 4

- powiat lwówecki - 25 osób zakażony, 661 na kwarantannie, zgony - 0

- powiat żagański - 54 osoby zakażone, 1041 na kwarantannie, zgony - 1

- powiat żarski - 66 osób zakażonych, 2357 na kwarantannie, zgony - 3