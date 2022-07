Koziorożce z Zoo w Goerlitz zostały wypuszczone w Alpach. Mają szansę na zupełnie nowe życie w naturalnym środowisku

Zwierzęta wyruszyły z Görlitz we wtorek, skoro świt i dotarły do Austrii wieczorem. Wypuszczenie na wolność zaplanowano na środę rano, ale z powodu gęstej mgły śmigłowiec, który miał przetransportować skrzynie ze zwierzętami do miejsca wypuszczenia, na wysokości 2300m n.p.m., nie mógł wystartować. Akcja musiała zostać przełożona o jeden dzień.

- Wtedy już wszystko poszło idealnie – informuje dyrektor zoo dr. Sven Hammer, który wraz ze swoją kuratorką zwierząt towarzyszył transportowi. Na polecenie, klapy 10 ustawionych w rzędzie skrzyń otwarto jednocześnie, a rząd ludzi ustawionych przy skrzyniach gwarantował, że zwierzęta biegły w kierunku gór, a nie w dół – dodaje.

Był to wspaniały widok, z którego osoby zaangażowane nie mogły cieszyć się długo, ponieważ po bardzo krótkim czasie koziorożce zniknęły w piargach stromych, górskich zboczy.